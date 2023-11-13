Полянский назвал правительство Трюдо заложником неонацистской идеологии в Канаде

Global Look Press/Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency Неонацистская идеология имеет сильное влияние в Канаде, а правительство Джастина Трюдо во многом стало ее заложником, заявил в беседе с РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.