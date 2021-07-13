Рост экспорта КНР превысил прогнозы в июне на фоне усиления спроса

ПЕКИН (Рейтер) - Темпы роста объема китайского экспорта в июне обогнали прогноз, поскольку устойчивый мировой спрос, обусловленный снятием карантинных мер и вакцинацией, перевесил опасения вокруг вспышек коронавируса и задержкек в поставках.