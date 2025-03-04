Дайджест дня: будущий Jeep Compass, Xiaomi на экспорт и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Новый тизер кроссовера Jeep Compass следующего поколения опубликован вместе со свежей информацией: премьера модели состоится до конца весны в Европе.