Мягкая погода ожидается в Москве на Новый год

На Новый год в Москве будет мягкая погода. По предварительным прогнозам, серьезные морозы на Новый год жителям Русской равнины, за небольшим исключением на юго-востоке, не грозят, об этом рассказал синоптик Евгений Тишковец.
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