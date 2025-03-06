Суд оправдал Intel по делу о миллиардных убытках контрактного бизнеса

Реструктуризация Intel на одном из этапов потребовала обособления бухгалтерской отчётности подразделения Intel Foundry, и соответствующий шаг раскрыл неприятную правду — в 2023 фискальном году компания понесла операционные убытки в размере $7 млрд.
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