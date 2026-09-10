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Экс-фигурист Авербух: Степанову и Букиной поломали спортивную карьеру

Экс-фигурист Авербух: Степанову и Букиной поломали спортивную карьеру

Вице-чемпион Олимпийских игр Илья Авербух отреагировал на решение Международного союза конькобежцев (ISU) отклонить апелляцию многократных чемпионов России в танцах на льду Александры Степановой и Ивана Букина на невыдачу нейтрального статуса, заявив, что спортсменам поломали карьеру, передает ТАСС.

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