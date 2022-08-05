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Президент Мексики предложил ввести «перемирие» на пять лет для решения мировых проблем

Президент Мексики предложил ввести «перемирие» на пять лет для решения мировых проблем

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил установить в мире период пятилетнего «перемирия», в течение которого никакие страны не будут способствовать конфронтациям и войнам, передает РБК со ссылкой на местное издание Excelsior.

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