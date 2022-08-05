Президент Мексики предложил ввести «перемирие» на пять лет для решения мировых проблем

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил установить в мире период пятилетнего «перемирия», в течение которого никакие страны не будут способствовать конфронтациям и войнам, передает РБК со ссылкой на местное издание Excelsior.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил установить в мире период пятилетнего «перемирия», в течение которого никакие страны не будут способствовать конфронтациям и войнам, передает РБК со ссылкой на местное издание Excelsior.
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