Новые горизонты развития и технологический суверенитет

В Северной столице завершил работу Петербургский международный газовый форум (ПМГФ). В этом году он собрал ведущих представителей отраслевых сообществ для обсуждения перспектив развития ТЭК, демонстрации передовых решений в газовой промышленности и глобальной энергетике.
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