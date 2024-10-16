Новые горизонты развития и технологический суверенитет

В Северной столице завершил работу Петербургский международный газовый форум (ПМГФ). В этом году он собрал ведущих представителей отраслевых сообществ для обсуждения перспектив развития ТЭК, демонстрации передовых решений в газовой промышленности и глобальной энергетике.