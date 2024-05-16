Enad Global 7 отчиталась о доходах и поделилась планами по поводу DC Universe Online, Dungeons a...

Enad Global 7 отчиталась о доходах и поделилась планами по поводу DC Universe Online, Dungeons and Dragons Online и EverQuestEnad Global 7, материнская компания Daybreak Games и нескольких других игровых компаний, опубликовала финансовый отчет за первый кварталЧитать дальше → источник.
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