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Воронежские новости

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Где можно выгодно отдохнуть весной, рассказали воронежцам

Где можно выгодно отдохнуть весной, рассказали воронежцам

Аналитики платформы Bronevik.com и экосистемы МТС провели исследование, в котором выяснили, что самые бюджетные ранние бронирования туристического жилья в марте-мае 2025 года сделаны в южных регионах России, а в Центральном федеральном округе наиболее выгодным местом для отдыха является Рыбинск Ярославской области.

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