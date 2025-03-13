Где можно выгодно отдохнуть весной, рассказали воронежцам

Аналитики платформы Bronevik.com и экосистемы МТС провели исследование, в котором выяснили, что самые бюджетные ранние бронирования туристического жилья в марте-мае 2025 года сделаны в южных регионах России, а в Центральном федеральном округе наиболее выгодным местом для отдыха является Рыбинск Ярославской области.