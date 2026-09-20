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Погода в Забайкалье и Чите на рабочую неделю

Погода в Забайкалье и Чите на рабочую неделю

Новая рабочая неделя в Забайкальском крае и Чите начнётся с контрастной погоды: ночью температура будет опускаться до отрицательных значений, а днём воздух прогреется до +21°C.

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