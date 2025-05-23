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Редактор Мильчин назвал Букеровскую премию, которую вручили Бану Муштак, престижной

Редактор Мильчин назвал Букеровскую премию, которую вручили Бану Муштак, престижной

Получившая международную Букеровскую премию индийская писательница Бану Муштак, по мнению шеф-редактора сервиса «Яндекс Книги» Константина Мильчина, удостоилась награды второго уровня, уступающей главной версии Букеровской премии.

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