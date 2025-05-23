Редактор Мильчин назвал Букеровскую премию, которую вручили Бану Муштак, престижной

Получившая международную Букеровскую премию индийская писательница Бану Муштак, по мнению шеф-редактора сервиса «Яндекс Книги» Константина Мильчина, удостоилась награды второго уровня, уступающей главной версии Букеровской премии.
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