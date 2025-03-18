Муж сказал: "Хочешь лучше жить - иди и работай". Когда муж не обязан обеспечивать неработающую жену

В одном фильме была такая сцена: мужчина говорит своей девушке, что она должна давать ему деньги на продукты, ведь они живут вместе, и едят вместе, так что и на еду должны тоже вместе тратиться, а не он один.
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