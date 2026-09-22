Гутерриш: среди мирных россиян есть жертвы из-за атак Украины

Среди мирных россиян есть жертвы из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш в ходе выступления на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН.