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Газета.ру

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Гутерриш: среди мирных россиян есть жертвы из-за атак Украины

Гутерриш: среди мирных россиян есть жертвы из-за атак Украины

Среди мирных россиян есть жертвы из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш в ходе выступления на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН.

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