Аналитик Ермолаев: Зеленский превращает саммит в Швейцарии в карнавал

Руководитель аналитического центра Strategic Group Sofia Андрей Ермолаев в эфире YouTube-канала "Вышка" заявил, что решение президента Украины Владимира Зеленского вынести на обсуждение в Швейцарии лишь три пункта его "формулы мира" лишает саммит какого-либо значения.
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