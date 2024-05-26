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Аналитик Ермолаев: Зеленский превращает саммит в Швейцарии в карнавал

Аналитик Ермолаев: Зеленский превращает саммит в Швейцарии в карнавал

Руководитель аналитического центра Strategic Group Sofia Андрей Ермолаев в эфире YouTube-канала "Вышка" заявил, что решение президента Украины Владимира Зеленского вынести на обсуждение в Швейцарии лишь три пункта его "формулы мира" лишает саммит какого-либо значения.

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