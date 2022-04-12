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В Сухом Логу снова попробуют объявить конкурс на пост главы

В Сухом Логу снова попробуют объявить конкурс на пост главы

На 14 апреля в Сухом Логу назначено внеочередное заседание городской думы. Как сообщается на сайте думы, в проект повестки включен только один вопрос: «Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Сухой Лог».

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