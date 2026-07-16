В Киеве паника: Битва за Краматорск внезапно началась, русские на пороге главной «фортецi»

Юрий Ильинов

Под грифом «секретно»: США скрыли цикл разработки и выпуска ЗРК Patriot Пентагон в документах подтвердил, что технологии производства Patriot остаются закрытыми. Ограничения затрагивают все ключевые этапы создания комплекса. Технологии полного цикла производства американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot остаются засекреченными. Об этом сообщило РИА Новости после изучения документов Пентагона. Ограничения распространяются не только на выпуск отдельных деталей, но и на проектирование, программное обеспечение, результаты испытаний и другие ключевые элементы создания комплекса. В документах подчеркнули, что закрыты сведения о разработке и производстве ряда компонентов. Также не раскрываются характеристики эффективности и конструкция головок самонаведения. Несмотря на то что США разрешают выпуск некоторых ракет Patriot по лицензии за рубежом, полный технологический цикл иностранным партнёрам не передаётся. Так, Япония по технологии производит ракеты PAC-3, а Германия выпускает модификации GEM-T. «В Пентагоне опасаются, что попадание такой информации к технологически развитому противнику поможет ему разработать средства противодействия Patriot или “создать систему со схожими возможностями” <…>» Часть этих сведений имеет гриф вплоть до уровня “секретно”», — сообщили РИА Новости. Согласно бюджету армии США, стоимость одного полного комплекса Patriot составляет около $1,1 млрд. По открытым данным, американские вооружённые силы располагают примерно 15 батальонами (примерно 60 батарей). В Европе такими комплексами обладают нескольких государств, однако их общее количество значительно меньше. При этом Украина получила уже от семи до десяти батарей Patriot. в России раскрыли модернизированный вариант танка Т-80,