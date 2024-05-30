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Разумовский вестник

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Строительные работы снова повлияют на график поездов МЦД-1 от «Тимирязевской» и «Окружной»

График движения некоторых пригородных поездов Белорусского и Савеловского направлений МЖД, а также МЦД-1 и аэроэкспрессов изменится в связи с развитием инфраструктуры на перегонах Москва-Бутырская – Фили и Москва-Бутырская – Бескудниково.

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