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Каникулы продолжаются: Минобразования сделало заявление о смещении учебного года

Каникулы продолжаются: Минобразования сделало заявление о смещении учебного года

Каникулы продолжаются: Минобразования сделало заявление о смещении учебного года Юлия ЧелкановаВ последние дни в социальных сетях разгораются оживленные обсуждения о потенциальном переносе начала учебного года в России на 1 октября 2024 года.

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