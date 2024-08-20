Каникулы продолжаются: Минобразования сделало заявление о смещении учебного года Юлия ЧелкановаВ последние дни в социальных сетях разгораются оживленные обсуждения о потенциальном переносе начала учебного года в России на 1 октября 2024 года.
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