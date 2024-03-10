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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Небинарный редактор The Guardian обозвало всех недовольных повесточными играми “...

Небинарный редактор The Guardian обозвало всех недовольных повесточными играми “...

Небинарный редактор The Guardian обозвало всех недовольных повесточными играми “консервативными троллями”Верхний заангажированный интернет в лице игровых порталов продолжает свою борьбу против куратора, посмевшего клеймить повесточные игры в “Стиме”.

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