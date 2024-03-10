Небинарный редактор The Guardian обозвало всех недовольных повесточными играми “консервативными троллями”Верхний заангажированный интернет в лице игровых порталов продолжает свою борьбу против куратора, посмевшего клеймить повесточные игры в “Стиме”.
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