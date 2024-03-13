Балерина Кристина Кретова призналась, что не сидит на диете

Балерина Кристина Кретова призналась в беседе с Hello!, что не придерживается никаких диет. Кретова отметила, что вокруг ее профессии сформировалось заблуждение, что балерины постоянно сидят на диете, однако это не так.
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