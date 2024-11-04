Игорь Мартынов поздравил астраханцев с Днем народного единства

Уважаемые жители Астраханской области! От всей души поздравляю вас с Днем народного единства! Этот государственный праздник обращает нас к героическим страницам истории Отечества и напоминает, что национальное согласие, взаимная поддержка, вера, преданность Отчизне и сегодня являются основой для российского народа.