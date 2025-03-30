Защитить Тайвань от Китая: шеф Пентагона назвал главный приоритет США в оборонной сфере

Вопрос защиты Тайваня от возможного вторжения КНР является приоритетом США в оборонной сфере. Об этом говорится в секретном руководстве по национальной обороне, подписанным шефом Пентагона Питом Хегсетом.
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