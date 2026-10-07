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Регионы России

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Беларусь и Россия сыграли важные матчи в Лиге наций и товарищеских встречах

Беларусь и Россия сыграли важные матчи в Лиге наций и товарищеских встречах

Сборная Беларуси по футболу одержала победу над командой Финляндии со счетом 1:0 в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций, который прошел в Будапеште на домашней арене белорусов.

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