Художник рисует Камило из «Энканто»

Иногда второстепенный персонаж истории западает в сердце куда сильнее, чем протагонист — всё благодаря яркому характеру, истории, которой можно сопереживать или искромётным шуткам, которыми разбрасывается герой.
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