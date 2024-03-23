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Художник рисует Камило из «Энканто»

Художник рисует Камило из «Энканто»

Иногда второстепенный персонаж истории западает в сердце куда сильнее, чем протагонист — всё благодаря яркому характеру, истории, которой можно сопереживать или искромётным шуткам, которыми разбрасывается герой.

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