Орловцы в поисках туалета на новогодней ярмарке готовы атаковать уборные мэрии и правительства

На днях в Орле открылась Новогодняя ярмарка. 23 домика-шале расположились на площади и улице Ленина. Здесь орловцы могут приобрести сувенирную продукцию от местных ремесленников, насладиться пирожками, шашлыками, блинчиками и напитками, сфотографироваться и даже стать участниками различных праздничных интерактивов.