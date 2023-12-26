Орловцы в поисках туалета на новогодней ярмарке готовы атаковать уборные мэрии и правительства

На днях в Орле открылась Новогодняя ярмарка. 23 домика-шале расположились на площади и улице Ленина. Здесь орловцы могут приобрести сувенирную продукцию от местных ремесленников, насладиться пирожками, шашлыками, блинчиками и напитками, сфотографироваться и даже стать участниками различных праздничных интерактивов.
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