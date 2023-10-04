Акции Medtronic в перспективе года могут предпринять отскок

Гигант медтеха Medtronic, создавший роботов для минимально инвазивной хирургии и первую в мире «искусственную поджелудочную железу», за последний год показывал отстающую динамику по отношению к американскому рынку и сектору на фоне неудачи в диабетическом сегменте — компания изрядно задержалась с получением одобрения устройства нового поколения для больных диабетом, и это вызвало разочарование инвесторов.