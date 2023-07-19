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Вайсфельд о Гусеве в «Динамо»: «Исключительный игрок для КХЛ. Подошел бы любой команде, неважно в каком стиле она играет»

– Подходит ли Гусев под стиль «Динамо» и главного тренера Кудашова? – Гусев подойдет любой команде, неважно в каком стиле она играет.

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