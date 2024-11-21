Глава минобороны Китая отказался встречаться с шефом Пентагона

Министр обороны Китая Дун Цзюнь отказался встречаться с шефом Пентагона Ллойдом Остином из-за поставок американского оружия Тайваню, сообщил CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя американского оборонного ведомства.
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