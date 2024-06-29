Реакция на «красные линии»: Москва начала вооружать генерала Хафтара в Ливии – западные СМИ

Ответ России на западные попытки эскалации может быть тактическим или стратегическим. В настоящее время пришло время для серьезных шагов по предотвращению инициатив Запада и создания значимого противовеса им.
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