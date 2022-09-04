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Санкции не помогут прекратить конфликт на Украине — депутат бундестага ФРГ

Санкции не помогут прекратить конфликт на Украине — депутат бундестага ФРГ

Антироссийские санкции пока привели к тому, что страдает экономика Германии, растет прибыль России, а бизнес из Европы перебирается в США, заявила депутат бундестага ФРГ от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт 5 сентября интернет-порталу t-online.

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