Санкции не помогут прекратить конфликт на Украине — депутат бундестага ФРГ

Антироссийские санкции пока привели к тому, что страдает экономика Германии, растет прибыль России, а бизнес из Европы перебирается в США, заявила депутат бундестага ФРГ от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт 5 сентября интернет-порталу t-online.