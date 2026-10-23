© Lipskiy/Shutterstock/FOTODOMПо итогам первого полугодия 2026 года на сигналы о проникновении пришлось 26% всех тревог, поступивших с охраняемых квартир и загородных домов.
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