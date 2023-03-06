Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

102 подписчика

Дудаков о Валиевой на Олимпиаде: «Камила была в идеальной форме, но получилось, что получилось. Не справилась психологически в личных соревнованиях»

Сергей Дудаков считает, что Камила Валиева не справилась психологически на Олимпиаде-2022. – Камила вообще в тот сезон была в форме.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх