Борьба с угрозой: кассетные снаряды DPICM на Украине

Американские снаряды M864 из недавней поставки. Фото Telegram / BMPD После длительных споров и обсуждений, США все же решились передать киевскому режиму кассетные снаряды для ствольной артиллерии.
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