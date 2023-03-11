Чемпионат мира среди юниоров. Гротиан выиграла спринт, Ришар – 2-я, Андерссон – 3-я

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Немецкая биатлонистка Селина Гротиан выиграла спринт на юниорском ЧМ в Казахстане. Чемпионат мира среди юношей и юниоров Щучинск, Казахстан Спринт Юниорки 1.