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В Батуми задержали нескольких протестующих против прибытия лайнера с россиянами

В Батуми задержали нескольких протестующих против прибытия лайнера с россиянами

На прошлой неделе судно также заходило в порт, это тоже вызвало возмущение местных жителейНа акции в Батуми против прибытия круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами на борту задержаны два человека, сообщает газета Batumelebi.

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