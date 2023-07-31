В Батуми задержали нескольких протестующих против прибытия лайнера с россиянами

На прошлой неделе судно также заходило в порт, это тоже вызвало возмущение местных жителейНа акции в Батуми против прибытия круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами на борту задержаны два человека, сообщает газета Batumelebi.
На прошлой неделе судно также заходило в порт, это тоже вызвало возмущение местных жителейНа акции в Батуми против прибытия круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами на борту задержаны два человека, сообщает газета Batumelebi.
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