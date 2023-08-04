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«Краснодар» – «Пари НН». Онлайн-трансляция начнется в 20:00

«Краснодар» – «Пари НН». Онлайн-трансляция начнется в 20:00

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:00 по московскому времени. Краснодар – Пари НН Дата проведения 4 августа, 20.

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