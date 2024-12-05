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Что делать, если в школе травят ребенка? Прямой эфир с психологом на amic.ru

Что делать, если в школе травят ребенка? Прямой эфир с психологом на amic.ru

Советы эксперта и ответы на вопросы можно услышать в нашем Telegram-канале "У меня в классе травят девочку, мне ее жалко, но если я начну заступаться, то скорее всего тоже напрошусь и одноклассники меня не поймут", - рассказал читатель amic.

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