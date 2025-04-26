Результаты опроса: К чему приведет крупная военная поддержка Молдовы со стороны ЕС?

Редакция Noi.md провела опрос среди своих читателей, предложив им ответить на следующий вопрос: К чему приведет крупная военная поддержка Молдовы со стороны ЕС? Более половины участников онлайн-опроса считает, что существенная военная поддержка, предоставляемая Европейским союзом Республике Молдова, может привести к втягиванию страны в конфликт.