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Кирби заявил, что США продолжат помогать Украине, несмотря на нежелание большинства американцев

Кирби заявил, что США продолжат помогать Украине, несмотря на нежелание большинства американцев

Американские власти прокомментировали результаты исследования, которое продемонстрировало, что большинство граждан США выступают против оказания Украине дополнительной помощи.

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