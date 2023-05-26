Бойцы ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Южнодонецком направлении

Глава пресс-службы группы Вооружённых сил Российской Федерации «Восток» Александр Гордеев указал на тот факт, что военные обнаружили и танковыми ударами разгромили на Южнодонецком участке вражеские складские помещения со снарядами и БПЛА «Стрелет».