Бойцы ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Южнодонецком направлении

Глава пресс-службы группы Вооружённых сил Российской Федерации «Восток» Александр Гордеев указал на тот факт, что военные обнаружили и танковыми ударами разгромили на Южнодонецком участке вражеские складские помещения со снарядами и БПЛА «Стрелет».
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