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Могла оказаться за решеткой: Волочкова избежала уголовного наказания за очередное фото

Могла оказаться за решеткой: Волочкова избежала уголовного наказания за очередное фото

Экс-балерина сделала шпагат у самолета времен ВОВ Анастасия Волочкова www.globallookpress.com Анастасия Волочкова попала в очередной скандал, когда в начале октября опубликовала в личном блоге фото с Мосфильма.

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