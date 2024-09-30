В отношении жителя Хакасии возбуждено уголовное дело за безучетное потребление электроэнерегии с целью майнинга

Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Хакасия по материалам УФСБ России по Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп.
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