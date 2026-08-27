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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава «ПСЖ» Аль-Хелайфи о жеребьевке ЛЧ: «Мы хотим писать историю, но еще очень рано говорить о третьем титуле. Мы двигаемся шаг за шагом и матч за матчем»

Президент « ПСЖ »  Нассер Аль-Хелайфи высказался об итогах жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов.

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