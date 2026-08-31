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Царьград

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Масштабное нашествие мокриц в Москве: число заявок выросло на 80%

Масштабное нашествие мокриц в Москве: число заявок выросло на 80%

В Москве наблюдается нашествие мокриц: число заявок на дезинсекцию увеличилось на 80%. Основные причины - влажные подвалы и плохая вентиляция в домах.

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