«Финикс» Дюранта и Букера всухую проиграл серию «Миннесоте» и вылетел из плей-офф НБА

«Финикс Санз» почти без борьбы проиграли серию «Миннесоте». Ранним утром 29 апреля (мск) в Финиксе (штат Аризона, США) завершился четвертый матч четвертьфинальной серии плей-офф НБА Западной конференции, в котором «Финикс Санз» принимал «Миннесоту Тимбервулвз».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии