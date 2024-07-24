Посадил дерево, вырастил сына: Сергей Лазарев удивил поклонников неожиданным талантом

Певец наслаждается простыми радостями в родном доме. Сергей Лазарев Социальные сетиСергей Лазарев в одиночку справляется с воспитанием двоих детей: дочери Анны и сына Никиты, которых ему родила суррогатная мать.
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