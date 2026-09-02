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«Оснабрюк» — «Бавария». Кубок Германии, 1-й раунд. Прямая трансляция, смотреть онлайн

Сегодня, 2 сентября, на стадионе «Бремер Брюкке» (Оснабрюк) состоится 1-й раунд Кубка Германии, в котором «Оснабрюк» примет «Баварию».

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