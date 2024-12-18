Блинкен заявил, что «Украина должна быть и будет в НАТО»

Киев должен продолжить укреплять демократию Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сообщил, что Украина будет и должна стать членом НАТО, однако Киеву необходимо продолжать реформы военных институтов и укрепления демократии.
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