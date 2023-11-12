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Закон, порядок, государство

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В Пензенской области прошли соревнования на «Кубок Юнармии Башмаковского района» среди военно-патриотических клубов

В Пензенской области прошли соревнования на «Кубок Юнармии Башмаковского района» среди военно-патриотических клубов

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